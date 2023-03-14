Итоги регионального фестиваля виртуальной и дополненной реальности «Марафон VR/AR» подвели в Центре цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области. Фестиваль объединил 150 ребят из 45 образовательных организаций Липецкой области, а также Волгоградской, Ярославской, Магаданской областей и Владивостока. В помощь участникам педагоги липецкого Центра «IT-куб» записали серию мастер-классов по 3D-моделированию и созданию приложений дополненной реальности.

В этом году участникам предложили разработать логотип фестиваля, создать 3D-модель России будущего или образовательный контент с помощью AR-технологии. Среди отмеченных экспертным жюри проектов – деловой центр Москва-Сити и Московский Кремль будущего, модель электробалалайки с неоновой подсветкой и другие.

«Цифровые науки становятся неотъемлемой частью нашей жизни. В нашем регионе созданы хорошие условия, чтобы школьники могли их изучать и совершенствовать свои навыки. Радует, что детям нравятся подобные занятия. Они с удовольствием посещают центры дополнительного образования и знакомятся с технологиями не поверхностно, а углубленно и досконально», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фестиваль «Марафон VR/AR» состоялся в третий раз в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», сообщает управление образования и науки Липецкой области.