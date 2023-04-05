Методист кафедры мастерства актера Театрального института имени Б.В. Щукина Игорь Завадский дал мастер-класс в Центре дополнительного образования Липецкой области. Он лично поработал с юными чтецами и любителями литературы, чтобы помочь им раскрепоститься на сцене и сконцентрироваться на деталях. Юные участники мастер-класса с интересом перевоплощалась в предложенные образы и рассуждали, зачем чтецу или актеру воображение.

Затем Игорь Завадский встретился со старшеклассниками, планирующемся посвятить свою жизнь службе Мельпомене, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

«Среди одиннадцатиклассников прошло прослушивание в легендарную «Щуку» при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Ребята подготовили серьезную программу: прозаические отрывки, стихотворения, басни. Некоторые пришли с гитарой, чтобы продемонстрировать представителю театрального института свои вокальные данные под собственный аккомпанемент. Лучшие чтецы получили приглашение на очное прослушивание в Театральный институт имени Щукина», – рассказали в управлении.

В Липецкой области выявление, развитие и поддержка одаренных детей – одно из важнейших направлений государственной молодежной политики, реализуемой правительством региона под руководством Игоря Артамонова. «При этом очень важно прививать молодежи любовь к произведениям классиков русской литературы и драматургии, музыкального и изобразительного искусства, которые формируют мировоззрение, учат чувствовать и понимать прекрасное, воспитывают и душу, и характер», – считает Игорь Артамонов.