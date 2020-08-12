Липецкие школьники смогут учиться у столичных педагогов

В новом учебном году школа информационных технологий №26 города Липецка запускает проект «Сеть партнерских школ». Ребята, участвующие в этом проекте, помимо обычной школьной учебы будут изучать онлайн- курсы преподавателей лучших школ России и систематизировать знания на выездных семинарах и конференциях.

Администрация школы №26 заключила договоры о сетевом взаимодействии по изучению языка программирования Python для учащихся 9-11 классов с Бауманской инженерной школой №1580 г. Москвы, по изучению 3D- моделирования в программе Fusion 360 для учащихся 6-8 классов со столичной школой №1329, по робототехнике для учащихся 3-6 классов с Президентским физико- математическим лицеем Санкт- Петербурга.

Уже разработаны проекты учебных программ по предметам, а также программы исследовательской, проектной и внеурочной деятельности школьников. В рамках сетевого взаимодействия юные липчане смогут получить дополнительные знания по IT-технологиям, которые соответствуют приоритетным векторам развития в рамках национального проекта «Образование», сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.