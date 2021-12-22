Лицей № 66 Липецка занял первое место в акции #Бумбатл среди школ страны. Ученики собрали 14 тонн макулатуры. Липецкая область оказалась одним из самых результативных регионов и заняла пятое место по количеству собранной макулатуры, отправив на переработку 86 231 кг.

«Замечательно, что дети вовлечены в заботу об окружающей среде, – считает глава региона Игорь Артамонов. – Экологическое просвещение необходимо начинать как можно раньше, как минимум с детского сада. Общими усилиями мы должны привить молодому поколению любовь к природе и научить её беречь».

Акция #БумБатл проходила по всей стране с 5 по 20 декабря. В этом году к участию были приглашены не только школьники, но и студенты ВУЗов и техникумов, а также сотрудники компаний. Состязание проходило второй год подряд по инициативе АНО «Национальные приоритеты» при содействии Минприроды, Минпросвещения и Минобрнауки России в поддержку национального проекта «Экология». Всего по итогам состязания за 2 недели участники собрали и сдали на переработку более 2,5 тыс. тонн макулатуры. Это в четыре раза больше, чем было собрано в ходе акции #Бумбатл в прошлом году.

Переводя эти показатели в условные величины, участники второго всероссийского «Бумажного батла» сэкономили 50 млн литров воды, сберегли 2,5 млн кВт электроэнергии, сократили выброс в атмосферу свыше 4000 тонн углекислого газа, а также уберегли от вырубки порядка 50 000 деревьев или 500 га леса. Почти 2 500 тонн бумажного сырья не окажутся на свалках, а будут переработаны в новые товары, отмечают организаторы #БумБатла в АНО «Национальные приоритеты».