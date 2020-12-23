Лицей № 66 Липецка занял первое место в акции #Бумбатл среди школ страны. Ученики собрали 14 тонн макулатуры. В целом Липецкая область заняла пятое место среди всех регионов РФ, собрав 32 тонны 288 кг макулатуры.

Это не единственная победа региона в сфере обращения с отходами. В этом году Липецк, по версии Greenpeace, занял четверток место в рейтинге по развитию системы раздельного сбора отходов среди городов с полумиллионным населением. Такие результаты стали возможны благодаря поэтапному внедрению раздельного накопления твердых коммунальных отходов начиная с 2018 года, сообщает региональное управление экологии и природных ресурсов.

В 11 раз вырос показатель доступа населения к придомовому раздельному сбору по сравнению с прошлым годом, в Липецкой области установлено более 1100 контейнеров для раздельного накопления ТКО, проводится эксперимент по внедрению системы «дуального» сбора отходов, при котором отдельно собираются так называемые «сухие» отходы: пластик, стекло, бумага, металл.

Мощности переработки в Липецкой области достигают 180 тысяч тонн в год: в регионе действует завод по переработке макулатуры и упаковки Tetra Pak. Именно сюда поступает собранная школьниками макулатура, которая в дальнейшем перерабатывается в гофрокартон и упаковочную бумагу.

Также в регионе проходят различные экологические акции для детей. В акции«ЭКОлето», направленной на продвижение экологических трендов по сокращению количества отходов потребления услуг и товаров, уменьшение экологического воздействия на окружающую среду, в этом году приняли участие 500 школьников. В рамках ежегодной областной акции «Дни защиты от экологической опасности» 34 образовательных учреждения рассказали о своем «экодвижении», представили презентации, экоблоги на тему раздельного накопления отходов и т.п. Около 100 участников акции «Экологический патруль» представили свои проекты, в том числе на тему раздельного накопления отходов.

«Качество жизни населения во многом зависит от экологического и санитарного состояния территорий населённых пунктов. Задача власти – усовершенствовать систему обращения с отходами, организовать надёжный механизм утилизации», – считает глава региона Игорь Артамонов.