Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций проходит сегодня на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Жемчужина» в районном центре Измалково. Он проводится на муниципальном и региональном уровнях. В большом спортивном празднике принимают участие школьники 11-12 лет (III ступень) и 13-15 лет (IV ступень) возрастной ступени комплекса ГТО.

В спортивную программу фестиваля включены несколько видов испытаний. Это стрельба из положения, сидя с опорой локтей о стол, дистанция 10 м, из «электронного оружия»; сгибание и разгибание рук в упоре лежа/подтягивание из виса на высокой перекладине; метание мяча весом 150 г; бег 60 м; бег на 1500 и 2000 метров; наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье.

Как сообщили в областном управлении физической культуры и спорта, победители регионального этапа представят Липецкую область на всероссийском финале фестиваля, который традиционно пройдет в международном детском центре «Артек».

«Возрождение ГТО – это еще один шаг к оздоровлению нации, воспитанию у людей стремления к здоровому образу жизни, формированию гармоничной и всесторонне развитой личности», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.