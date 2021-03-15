В Центре цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области определили победителей и призёров открытого регионального фестиваля виртуальной и дополненной реальности «Марафон VR/AR». В Год науки и технологий фестиваль прошёл впервые и объединил более 200 ребят, интересующихся современными IT-технологиями.

За две недели участники прошли образовательный интенсив по разработке 3D моделей и созданию программ для мобильных устройств с использованием технологии дополненной реальности. Полученные на мастер-классах знания школьники региона использовали на практике, создав серию проектов на тему «Культура и город».

В 3D-формат юные моделисты перенесли самые узнаваемые достопримечательности Липецкой области – памятник танкистам, Липецкий бювет, модель Вознесенского собора в древнем городе Ельце. Кроме того, в формате виртуальной и дополненной реальности создали путеводитель по селу Красное, проект «Горький в Добринке» и другие интересные работы. Познакомиться с лучшими из них можно на сайте Центра «IT-куб»: https://it-cube48.ru/worksvrar.

Члены жюри с интересом оценивали работы участников фестиваля «Марафон VR/AR». Самой популярной номинацией стала «3D-модель». Кроме того, участниками фестиваля были выполнены трудоёмкие работы в номинациях «Интерактивный плакат» и «Интерактивный экспонат». Победители и призёры фестиваля – их имена можно узнать по ссылке: https://it-cube48.ru/archives/21544 будут отмечены дипломами.

Фестиваль виртуальной и дополненной реальности «Марафон VR/AR» прошёл в рамках реализации национального проекта «Образование».

Итоги конкурса

Номинация «3D модель»

I место

Команда «Maximum» (Ходяков Максим Дмитриевич, Помылев Иван Андреевич, Ильюшков Вадим Сергеевич)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение школа информационных технологий № 26 г. Липецка

II место

Команда «Инженерный Дизайн CAD» (Литвинова Дарья Евгеньевна)

ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области»

II место

Команда «Пиксель» (Пахомов Егор Васильевич, Хахулин Владислав Дмитриевич, Хахулин Евгений Дмитриевич)

Филиал МБОУ «СШ с.Ламское» в с. Берёзовка

III место

Команда «БРИК» (Матвеев Артемий Сергеевич)

МБОУ ДО «ДДТ» Ибресинского района

III место

Команда «Art Tech» (Баурин Матвей Анатольевич)

МБОУ СШ с. Ламское

III место

Команда «Хлевное IT-бит» (Чаусов Кирилл Николаевич, Брин Степан Николаевич)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом творчества с.Хлевное

Номинация «Интерактивный плакат»

I место

Команда «ЧЕМПИОНЫ» (Копов Даниил Максимович, Обоимов Андрей Геннадьевич, Тарлыков Константин Андреевич)

МБОУ лицей № 1 г. Усмани Липецкой области, IT-bit г. Усмань

II место

Команда «Щебёнка» (Логунов Александр Константинович, Данковцев Данила Юрьевич, Курявцев Максим Николаевич)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» п. Добринка Липецкой области

III место

Команда «Победители» (Терновых Максим Александрович, Чубарова Анастасия Алексеевна, Кутищев Ярослав Вячеславович)

МБОУ Лицей № 1 г. Усмани Липецкой области, IT-bit г. Усмань

Номинация «Интерактивный экспонат»

I место

Команда «Айтишники» (Фокин Андрей Владимирович)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Красное

II место

Команда «Землекопы» (Дорофеев Вадим Сергеевич, Басов Артём Романович, Токмаков Константин Михайлович)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» п. Добринка Липецкой области

III место

Команда «Врубель» (Мочалов Никита Дмитриевич)

МАОУ СШ №30 г. Липецка