Липецкие школьники создали настольную игру для обучения бережливому производству

Проект школы № 60 Липецка «Школа эффективности: бережливый путь» вошёл в ТОП-300 форума «Сильные идеи для нового времени – 2026». Его участники разработали настольную игру «Бережливый лось», которая помогает школьникам в игровой форме освоить принципы бережливого производства.Над проектом работали педагоги и ученики школы вместе с наставниками – финалистами и полуфиналистами федерального конкурса «Лидеры России».Игра моделирует реальные производственные процессы. Участники учатся находить потери, выявлять этапы, замедляющие работу, анализировать движение ресурсов и искать способы сделать процесс эффективнее.Главный персонаж – Бережливый лось – официальный талисман школы.Игра рассчитана на старшеклассников, студентов и сотрудников организаций. Она развивает навыки рационального использования времени и ресурсов, командной работы и поиска решений, которые позволяют добиваться лучших результатов с меньшими затратами.Авторы инициативы также предложили правительству Липецкой области учитывать диплом победителя игры при трудоустройстве на предприятия региона как подтверждение компетенций в области рационального производства.«Важно, чтобы молодые люди ещё со школьной скамьи учились беречь время и ресурсы, видеть возможности для улучшений и предлагать свои решения. Проект помогает освоить эти навыки на практике, в командной игре. Для Липецкой области это вклад в подготовку будущих специалистов, от которых зависит развитие наших предприятий и качество жизни людей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Инициативу высоко оценили представители Россельхозбанка, РЖД, «Росатома» и «РусГидро». Проект также представили на сессии «Больше, чем бизнес: развитие людей и территорий» в рамках форума «Сильные идеи для нового времени – 2026», который прошёл в Нижнем Новгороде. Форум организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Его задача – находить и поддерживать идеи, способные принести пользу стране и её регионам.