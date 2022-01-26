Учащиеся Центра цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области Анастасия Батейкина и Владислав Волкодавов разработали современный сайт для детского сада №25 города Липецка. На интернет-ресурсе пять разделов с интересными событиями из жизни дошкольного учреждения и полезной информацией для родителей и самих воспитателей – «Новости», «Актуально», «Родителям», «Воспитателям» и «Контакты».

Над созданием структуры и «начинки» сайта липецкие кубисты вместе с педагогом по направлению «Web-дизайн и разработка» Александром Булоховым работали почти три месяца. Ребята прошли онлайн-курс по конструированию сайтов в WordPress и, получив техническое задание от руководства дошкольного учреждения, приступили к работе. Проанализировали рынок образовательных услуг и ведущие сайты детских садов в России, продумали разделы интернет-ресурса, определились с хостингом и воплотили задуманное в жизнь.

«Я искал тему для проектной деятельности учащихся, чтобы они самостоятельно прошли весь профессиональный и творческий путь создания полноценного сайта. Позвонил в детский сад и предложил редизайн основного сайта. Но директор с интересом развила идею создать сайт для сообщества воспитателей. Мы охотно согласились», – рассказал преподаватель Александр Булохов.

Готовый продукт ребята презентовали руководству и педагогическому составу детского сада. Трое воспитателей прошли курс по администрированию нового сайта и в ближайшее время наполнят его полезной контекстной информацией, чтобы заявить для участия в фестивале информационных ресурсов образовательной системы города Липецка «Открытое образование».