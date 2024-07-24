Школьники из Липецкой области стали финалистами Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего». Две команды воспитанников «Кванториума» Липецка – «Боо» и «Квант48» – участвовали в завершающем туре конкурсных испытаний наряду со 120 командами, приехавшими из 60 регионов страны.

«В Липецкой области работают шесть «Кванториумов» и 22 площадки «IT-бит», где преподаются современные дисциплины сферы информационных технологий. Дети изучают искусственный интеллект, программирование, 3D-моделирование, пилотирование квадрокоптеров. За счёт углубленного и практикоориентированного обучения нашим школьникам удаётся показывать результаты всероссийского уровня, которые и обеспечили им путёвку в финал», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В рамках финала, который проходил в Казани, конкурсантам предстояло продемонстрировать FPV-навыки по нескольким направлениям: сборка дронов, доставка груза, мониторинг склада. Оценивались также скорость управления, точность приземления квадрокоптеров и другие аспекты. В составе судейской бригады были представители Федерации гонок дронов России.

«Соревнования проходили впервые, это уникальный опыт для наших ребят. Им удалось показать свои навыки и добиться отличного результата», – прокомментировали участие воспитанников во Всероссийском чемпионате в липецком «Кванториуме».