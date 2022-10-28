Победителями Вероссийского конкурса «Большая перемена» стали шесть липецких школьников. Это ученики 9-11 классов Артем Климков, Николай Лошкарёв, Павел Швырёв, Юлия Шматко, Иван Корабельников и Ульяна Комарова. Памятными призами на конкурсе награждены Милана Седых, Ева Юдина и Аня Егорова, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

Итоги «Большой перемены» среди старшеклассников подведены в Международном детском центре «Артек». Всего в стране 300 учеников 11 классов получат по миллиону рублей на стартап или образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в российские вузы. 300 учеников 9-10 классов выиграли по 200 тысяч рублей.

«Липецкие школьники регулярно побеждают в значимых конкурсах и олимпиадах, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Наши дети талантливые, целеустремленные. Мы очень рады их достижениям и всегда стремимся совершенствовать систему образования так, чтобы каждый школьник региона мог иметь доступ к новым знаниям и технологиям».

Не забыли и про педагогов-наставников, которых традиционно могут пригласить на конкурс только сами участники: они получат отдельный приз в размере по 150 тысяч рублей. Так, из Липецкой области награды получат четыре педагога:

Инна Швырева – педагог дополнительного образования МБОУ СШ №62;

Татьяна Суханова – учитель информатики МБОУ «СШ №10 с УИОП» Ельца;

Лариса Олейник – учитель английского языка МАОУ СШ №55 Липецка «Лингвист»;

Елена Леконцева – заместитель директора МБОУ им. Л.Н. Толстого.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения РФ и Министерства науки и высшего образования России.