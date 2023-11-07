Итоги Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди старшеклассников, в котором за победу боролись и липчане, подведены в «Артеке». Призы получили все 19 школьников, представлявших регион. «Вы – молодцы, вся Липецкая область гордится вами! Не останавливайтесь на этом, мечтайте, думайте, делайте, а мы поддержим», – написал сегодня губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Победителями «Большой перемены» от Липецкой области стали Владимир Наумов, Ульяна Комарова, Юлия Шматко, Максимилиан Гулевский, Карина Сошникова, Ярослав Криворучко, а призерами – Даниил Миронов, Станислава Сарычева, Алина Бевер, Ксения Белых, Даниил Потапов, Анастасия Головина, Мария Хорьякова, Елизавета Некрасова, Диана Архипова, Яна Тихонова, Дарья Плохотнюк, Алексей Кищенко, Диана Мандрова.

Всего в конкурсе участвовали 3 млн юных россиян. Победители среди учеников 10 классов получили по миллиону рублей на образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Призеры среди десятиклассников – по 200 тысяч рублей, победители среди школьников 8-9 классов – 200 тысяч, а призёры в этой же возрастной категории – по 100 тысяч.