Подведены итоги Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг «Финатлон для старшеклассников». В ходе олимпиады заявки на участие отправили более 108 тысяч старшеклассников из 85 регионов страны. В результате отборочного этапа в финал вышли 157 липчан. Участники писали эссе, решали задачи по расчету налогов, определению спроса и предложения, кейсы по финансовой проблематике, а также приняли участие в блиц-игре. В олимпиаде победили 72 школьника, 137 стали призерами. В их числе семь школьников Липецкой области. Победителем олимпиады стала ученица 9 класса школы села Тербуны Маликова Юлия, призёрами — Веревкина Виктория и Миронова Арина, ученицы 9 класса школы села Тербуны, Сычук Евгений, ученик 10 класса школы №14 г. Липецка, Пендюрина Фаина, ученица 10 класса лицея села Хлевное, Шилин Роман, ученик 11 класса гимназии №19 г. Липецка, и Рогачёва Виолетта, ученица 11 класса гимназии №3 г. Грязи.

Победители и призеры олимпиады со всей страны, в том числе представители Липецкой области, примут участие в заключительных мероприятиях, которые пройдут с 25 по 29 апреля 2023 года в Москве в Финансовом университете при Правительстве РФ и в оздоровительном центре Банка России «Полюс». «Мы очень заинтересованы в том, чтобы жители Липецкой области повышали свою финансовую грамотность. Крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами и умел планировать личный и семейный бюджеты, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги», – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.