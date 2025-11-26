Липецкие школьники стали победителями и призером Национальной технологической олимпиады

Двадцать один учащийся 5-7 классов из Липецкой области продемонстрировал выдающиеся результаты в финале Национальной технологической олимпиады Junior (НТО Junior), вошедшей в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Ребята вошли в число 1288 победителей и призеров со всей России, доказав высокий уровень технологической подготовки в регионе.

Всего в седьмом сезоне олимпиады приняли участие 23 990 школьников из 86 регионов России и стран СНГ. В финальный тур, который прошел очно в 63 регионах, вышли 4950 юниоров.

«Национальная технологическая олимпиада Junior не просто выявляет таланты – она формирует новое поколение инженеров и ученых нашей страны. В 2025 году юниоры НТО соревновались по семи передовым технологическим сферам, и мы увидели настоящих энтузиастов, будущих технологических лидеров. Поздравляю всех финалистов, победителей и призеров НТО Junior с этим важным шагом в мир технологий!» – прокомментировал генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.

Финальные испытания в 2025 году были посвящены семи актуальным технологическим сферам: виртуальная реальность, искусственный интеллект, компьютерные игры, космос, роботы, среда обитания и киберфизические системы. Участники проектировали конвейер для космических аппаратов, создавали модель солнечной электростанции для целого города, разрабатывали уровни для компьютерных игр и решали другие комплексные инженерные задачи.

Победителями и призеры из Липецкой области стали:

Сфера «Технологии и среда обитания»: Команда «Биогерои» (Сотникова София, Шардыкин Ярослав, Звягина Мария).

Сфера «Технологии и роботы»: Команда «Мы не придумали» (Пустовалов Борис, Токмаков Кирилл, Семиряков Владимир).

Сфера «Технологии и компьютерные игры»: Команда «Танцы с казаном» (Кондраков Александр, Маурин Тимур, Филатов Даниил).

Сфера «Технологии и искусственный интеллект»: Команда «Дипсикеры Deep Seekerы» (Батищев Григорий, Ревенков Дмитрий).

Сфера «Технологии и космос»: Победитель Ролин Артемий (команда «Фортуна»).

Сфера «Технологии и компьютерные игры» (призеры): Команда «Культ бананчиков» (Кулакова Ярослава, Корнев Егор, Синельников Сергей).

Сфера «Технологии и роботы» (призеры): Команда «ABC» (Васильев Михаил, Гизатулин Аркадий, Поляков Павел).

Сфера «Технологии и среда обитания» (призеры): Команда «CuSO4ek» (Козлова Виктория, Кондраков Лев, Гапичев Артём).

«Уверен, что эти достижения станут отличным стартом для дальнейшего роста в качестве востребованных специалистов, способных укреплять технологический суверенитет и инновационный потенциал не только Липецкой области, но и всей России. Мы со своей стороны и впредь будем создавать все условия для раскрытия талантов нашей молодежи», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Победители и призеры олимпиады получат дипломы для портфоло, преимущества при участии в следующем сезоне и возможность стать частью технологических проектов Кружкового движения НТИ. Лучшие команды будут приглашены на Слет юниоров НТО в декабре 2025 года в Московской области.