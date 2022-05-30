Слет отрядов ЮИД Республики Беларусь уже в 49-й раз состоялся в Гродненской области с участием представлявшей Россию команды юных инспекторов движения Липецкой области. Эта честь не случайно была доверена липчанам. Команда ЮИД Липецкой области входит в тройку лучших коллективов движения юных инспекторов страны. Поездка в Белоруссию организована при поддержке администрации Липецкой области.

В состав команды вошли школьники Анастасия Литвинова, Артем Курцев, Полина Романова и Максим Гнездилов из Ельца, Долгоруковского и Лев-Толсовского районов. Ребята являются призерами всероссийских соревнований «Безопасное колесо». Сопровождали школьников опытные наставники-педагоги Наталья Карташова и Валентина Понкратова, а также руководитель отделения пропаганды областной Госавтоинспекции Владимир Парахин.

За победу липчане соревновались с белорусскими школьниками по нескольким профильным дисциплинам. Команда показала высокие результаты в конкурсах «Теоретический экзамен на знание ПДД», «Оказание первой помощи пострадавшим», а также в состязаниях «Вождение велосипеда в условиях, аналогичных реальному дорожному движению» и «Фигурное вождение велосипеда». Отличились и в конкурсе «Внимательный участник дорожного движения». По итогам этого многоборья липецкая команда была признана сильнейшей, став победителем слета-конкурса. Кроме состязаний хозяева для гостей подготовили интересную культурную программу. В частности, липчане побывали в кинологическом центре одной из пограничных частей, посетили историко-культурный комплекс «Линия Сталина».

Ребята подружились со своими белорусскими сверстниками, обменялись сувенирами, подарили друзьям и их педагогам книги и буклеты о липецком крае, елецкие кружева. Как отметили сами юные липчане, победы они добились с тяжелой борьбе. Очередной успех липецких юидовцев послужит дальнейшей популяризации самого движения и пропаганды дорожной безопасности в регионе, считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Повышение уровня безопасности дорожного движения – общая задача, которую мы решаем с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств. Особое внимание органы власти всех уровней уделяют предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма. Разнообразные конкурсы и соревнования, просветительские образовательные программы способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – подчеркивает Игорь Артамонов.