Школьники региона победили в XI Всероссийском конкурсе научных работ в рамках Всероссийской конференции «Мой вклад в величие России», сообщает управление образования и науки Липецкой области. Свои исследования экспертному совету представили десятиклассник гимназии №1 Липецка Фёдор Воробьев и выпускник елецкой школы N10 Максим Саввин. Фёдор Воробьев презентовал работу «Качественное определение синильной кислоты в косточках слив. Использование абсорбентов», а Максим Саввин – «Ландшафтный дизайн сквера им.А.С.Пушкина». Оба школьника стали победителями. Они получили знаки отличия и дипломы первой степени. Тезисы их работ будут опубликованы в официальных сборниках конкурсов.

«Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодёжь, которая вскоре возьмет на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Конкурс проводит региональная общественная организация содействия эффективному развитию творческой и инновационной деятельности в современном образовании «Доктрина» в соответствии с основными положениями «Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов», утвержденной Президентом Российской Федерации, в рамках национального проекта «Образование».