Липецкие школьники стали призерами всероссийского проекта «Академия лидерства. Наставники» клуба «Эльбрус»

Три команды школьников от Липецкой области стали призерами проекта «Академия лидерства. Наставники», который третий год реализуют участники клуба Лидеров России «Эльбрус» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победители были объявлены по итогам защиты проектов на выпускном программы, который прошел в онлайн-формате.

В течение двух месяцев 55 команд старшеклассников и студентов колледжей со всей страны под руководством наставников – финалистов конкурса «Лидеры России» – осваивали азы проектной деятельности и создавали собственные социально значимые инициативы.

В числе призеров от Липецкой области восьмиклассники школы №1 им. М.М. Пришвина г. Ельца. Они разработали историко-краеведческий квест «Услышь сердце Ельца». Под наставничеством победителя конкурса «Лидеры России» Юлии Шайхразеевой ребята уже провели игру для 25 сверстников, включив в маршрут 5 ключевых достопримечательностей.

В планах – масштабирование проекта для студентов, семей и туристов. Команда липецкой школы №60 создала настольную игру, обучающую принципам бережливого производства. Наставник, полуфиналист «Лидеров России» Жанна Корнева, отметила важность формирования такой культуры со школьной скамьи. Проект уже получил высокую оценку правительства области: с игрой ознакомился вице-губернатор Сергей Курбатов, а также сотрудники региональных министерств.

Еще одними призерами стала команда школы из с. Тербуны с проектом «Любовь к Родине», направленным на патриотическое воспитание через изучение локальной истории. Интересно, что эта команда под руководством наставника Анастасии Пермяковой становится победителем проекта уже второй год подряд.«Участие в «Академии лидерства. Наставники» дало нашей команде возможность развить лидерские качества, научиться эффективно взаимодействовать с другими участниками, а также получить ценные знания и навыки, которые пригодятся в будущем. Это уникальный шанс для нас раскрыть свой потенциал», – поделилась своим впечатлением от участия в проекте Софья Костюкевич.

«Ценно, что их проекты – об интерактивном туризме, бережливом производстве и патриотизме – имеют практическую пользу для развития всего региона. Уверен, этот успех – только начало большого пути. Благодарю наставников – участников конкурса «Лидеры России» – за вклад в становление будущей элиты нашей области», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.