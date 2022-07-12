Межрегиональные соревнования Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» среди учащихся образовательных организаций Центрального федерального округа прошли в Подмосковье. По итогам соревнований серебряными призёрами стали воспитанники ДЮЦ им. Б.Г. Лесюка из Липецкой области, которые достойно представили регион.

В старшей возрастной группе первое место заняла команда Московской области, в состав которой вошли школьники Химкинского лицея. Бронзу завоевали учащиеся школы №629 г. Москвы. Начальник главного управления МЧС России по Московской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин и председатель Московского областного отделения Всероссийского общественного движения «Школа безопасности» Сергей Тетюхин поздравили ребят с достигнутыми результатами. Теперь они выступят на Всероссийских соревнованиях с 17 по 28 июля в Иркутской области.

Традиционные соревнования в этом году были посвящены 90-летию гражданской обороны. В течение четырех дней почти 400 школьников из 18 субъектов ЦФО России жили в полевых условиях, организуя свой быт и участвуя во множестве испытаний по основам безопасности жизнедеятельности.