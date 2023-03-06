Сеанс одновременной игры провел для юных липчан мастер спорта по шахматам, обладатель двух гроссмейстерских баллов Олег Чеботарев. Ему противостояли воспитанники отделений шахмат Областной комплексной спортивной школы, спортивной школы №4 Липецка и Федерации шахмат Липецкой области игру.

Сеанс одновременной игры продолжался 4,5 часа, за это время юные шахматисты оказали достойное сопротивление мастеру, сообщили в региональном управлении физической культуры и спорта. «Одним из первых вничью сыграл Максим Шундрин. Владиславу Ахмеджанову удалось единственному одержать победу над сеансером в очень интересном эндшпиле. Вничью свои партии также завершили Андрей Ткачук, Артём Чурсин, Артём Панкратов, Михаил Цапаликов, Злата Зыкова, Полина Ганина, Александр Комаричев, Сергей Кузнецов. Итоговый счет 11,5-5,5 в пользу Олега Чеботарева, который отметил высокий уровень своих соперников и по достоинству оценил сыгранные партии», – рассказали в управлении.

Все участники получили памятные сувениры от Федерации шахмат Липецкой области, а лучшим игрокам вручили специальные призы от управления физической культуры и спорта региона. Проведение сеанса одновременной игры для юных шахматистов стало возможным благодаря приобретению электронных досок, фигур и часов за счет средств областной комплексной спортивной школы. Сейчас шахматы являются базовым видом спорта в регионе и входят в десятку самых популярных, занятия посещают более 8 тыс. человек.

«Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников здорового образа жизни и физической культуры становится больше», – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.