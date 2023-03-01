Липецкие школьники присоединились к олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству. Первыми в регионе свой уровень знаний о финансах проверили ученики 7-8 классов школы № 61 Липецка.

Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству проходит с 1 по 31 марта 2023 года. Она поможет школьникам с 1 по 9 классы узнать ответы на самые важные финансовые вопросы: как разумно распоряжаться карманными деньгами, планировать покупки, уберечься от мошенников и другие.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы жители Липецкой области повышали свою финансовую грамотность. Крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами и умел планировать личный и семейный бюджеты, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Впервые в олимпиаду включены задания по страхованию и достижению финансовой цели – накопить деньги на подарок. Школьникам предложат попробовать себя в роли предпринимателей: открыть виртуальное предприятие, закупить для него оборудование, продумать ценообразование, продвижение и клиентский сервис. По итогам каждого этапа предусмотрена обратная связь – участники смогут понять, какое решение наиболее эффективно.

Олимпиада проводится при содействии Банка России, Минфина России, Минэкономразвития России в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Интерес к ней растет: в 2021 году в ней участвовали более 800 тысяч российских школьников, а в 2022 году – более 1,6 млн человек.