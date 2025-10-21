Липецкие школьники узнают, как работают видеоплатформы

27 октября по 16 ноября 2025 года школы Липецкой области присоединятся к новому этапу Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Тема урока, подготовленного компанией VK, – «Видеоплатформы». Школьникам предстоит изучить устройство современного сервиса для хранения и распространения видео на примере платформы «VK Видео».

В ходе интерактивного занятия дети смогут примерить на себя роли специалистов из IT-индустрии. Им предстоит развивать инфраструктуру и дизайн видеоплатформы, адаптировать сервис под запросы пользователей и решать повседневные задачи, с которыми сталкиваются разработчики, инженеры машинного обучения, аналитики, дизайнеры, копирайтеры и специалисты по информационной безопасности. Отдельное внимание уделяется технологиям, которые обеспечивают бесперебойную работу платформы и высокую скорость загрузки видео.

Принять участие в «Уроке цифры» могут все желающие. Для этого необходимо зайти на сайт проекта, выбрать урок «Видеоплатформа» и указать подходящий уровень сложности в зависимости от класса: 1-4, 5-9 или 10-11. Заниматься можно как в школе с учителем, так и дома – самостоятельно или вместе с родителями.

«Изучение возможностей, которые дают современные цифровые сервисы, открывает для юных липчан двери в профессии будущего», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.