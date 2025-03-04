Занятия Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» пройдут в школах Липецкой области до 30 марта. На этот раз партнёром стала «Лаборатория Касперского», которая подготовила видеоролики и другие материалы на тему актуальных киберугроз.

Первый видеоролик раскрывает тему онлайн-груминга, когда в доверие к ребёнку пытается втереться взрослый с целью неправомерных действий. Второй ролик рассказывает, как мошенники, используя кликер-игры, пытаются завладеть личными данными детей и деньгами их родителей. Видеоматериалы предназначены для возрастной категории 6+ и рекомендованы для просмотра с родителями или учителями.

По сюжету рыбка Лина ведёт колонку о защите от цифровых угроз в подводном мире. Она пишет, с какими неприятностями сталкиваются в Сети жители Оушен-Сити и как их избежать. Герой её заметок – юный киберспортсмен, осьминожек Лелик. На его примере школьники узнают, почему важно быть внимательным при общении с незнакомцами, даже если те представляются ровесниками со схожими интересами. А ещё герои расскажут о распространённых мошеннических схемах.

Проект «Цифровой ликбез» реализуется АНО «Цифровая экономика» при участии Минпросвещения России и Минцифры России в поддержку реализации нацпроекта «Экономика данных» и национальной цели «Технологическое лидерство». Материалы доступны всем желающим на сайте.

«Такие образовательные материалы, повышающие цифровую грамотность наших ребят, должны быть обязательно вписаны в школьную программу. Дети должны понимать, как работают современные технологии, и активно пользоваться ими не только в жизни, но и в учёбе. Ещё один важнейший аспект — кибербезопасность наших школьников: умение безопасно пользоваться Интернетом и при необходимости защититься от мошеннических схем», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.