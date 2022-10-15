Центр цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области приглашает липецких школьников на бесплатную каникулярную профориентационную смену, посвящённую цифровой экономике.

Лекторы курса расскажут, как пользоваться современными технологиями безопасно и экологично. Каникулярная профориентационная школа пройдёт в дистанционном формате в дни осенних каникул с 31 октября по 3 ноября. Для участия в проекте необходимо до понедельника, 24 октября, зарегистрироваться по ссылке.

Осенняя каникулярная профориентационная школа состоится в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Организаторы — Министерство просвещения России и ФГБУК «ВЦХТ». Федеральный оператор — Центр стратегических проектов, региональный оператор — Центр дополнительного образования Липецкой области.

«Важно, что дети могут провести каникулы с пользой. В IT-Кубе они могут получать не только продвинутые компетенции для работы программистами, но и базовые навыки по поведению в Сети. Сегодня это — необходимость», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.