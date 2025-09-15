Липецкие школьники узнают про ИИ-агенты

Первый в новом сезоне «Урок цифры» на тему «ИИ-агенты» пройдёт в школах Липецкой области с 22 сентября по 12 октября. Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры РФ и Минпросвещения РФ в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Партнёром урока станет Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера и GigaChat.

ИИ-агенты – следующий шаг в эволюции искусственного интеллекта, позволяющий ему действовать без постоянного контроля человека. Сегодня агенты эволюционировали от простых программ до сложных цифровых «сотрудников», умеющих писать код, генерировать изображения, анализировать данные, автоматизировать рутину. «Изучение возможностей, которые дают современные цифровые сервисы, открывает для юных липчан двери в профессии будущего», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Новый «Урок цифры» позволит сформировать представление, что такое ИИ-агенты и как они работают, покажет их особенности, отличия от больших языковых моделей, практическую пользу и применение в различных сферах деятельности человека. Урок построен так, чтобы обучение было интересно детям и подросткам любого возраста: нужно только устройство с доступом в Интернет. Подробности по ссылке.