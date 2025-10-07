Липецкие школьники выиграли Всероссийский военно-спортивный фестиваль имени Суворова

Юбилейный V Всероссийский военно-спортивный фестиваль имени генералиссимуса А. Суворова, посвящённый Героям специальной военной операции, Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошёл в Москве. Масштабное событие объединило 54 команды из 15 регионов страны. Липецкую область на фестивале представляли две команды: по спортивному ориентированию «ГРАД48» от Спортивно-туристского центра и по полиатлону «Кадеты Отечества» от областной кадетской школы. Воспитанники в возрасте от 14 до 17 лет достойно прошли состязательные испытания, которые включали в себя семь видов спорта.

Абсолютным победителем в общем командном зачёте по спортивному ориентированию стала команда «ГРАД48». В личном зачёте у воспитанников тоже есть результаты: Вера Рыжкова заняла второе место в дисциплине «Кросс-классика», а Артем Атаманов стал бронзовым призером сразу в двух дисциплинах – «Кросс-спринт» и «Кросс-выбор». Команда «Кадеты Отечества» заняла четвёртое место в командном зачете по полиатлону. При этом в личном зачёте капитан команды Иван Севостьянов стал абсолютным чемпионом соревнований, а Сержио Горлов поднялся на третью ступень пьедестала.

«Наши команды показали достойные результаты на всероссийском уровне. Поздравляю ребят, их тренеров и наставников с высокими достижениями. Вы — наша гордость!» — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.