Липецкие школьники вышли в полуфинал «Большой перемены»

49 школьников стали полуфиналистами Всероссийского конкурса «Большая перемена». Ребята преодолели три этапа тестирования, чтобы узнать, какой из девяти вызовов конкурса подходит им больше всего.
Так, например, Николай Лошкарев, ученик гимназии №64 им. В.А. Котельникова г.Липецка, показал отличный результат в направлении «Твори!» и стал одним из победителей главного челленджа – конкурса эссе в жанре научной фантастики #ПостПандемия. Софья Полухина, ученица гимназии №19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка, участвовала в вызове “Расскажи о главном”. Она успешно прошла этап “Представь себя”, для которого сняла ролик “Draw my life”, получив за него максимальный балл.
Всего от Липецкой области во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» приняли участие 6328 человек. Полуфиналы пройдут в сентябре-октябре 2020 года в девяти федеральных округах России, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.
Всероссийский конкурс школьников «Большая перемена» стартовал в конце марта. В нем участвуют более 1 миллиона школьников (учеников 8–10-х классов) из всех регионов страны. В полуфиналы выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 8–9-х классов и 300 десятиклассников.
Справочно
Цель Всероссийского конкурса «Большая перемена» – помочь школьникам определить свои индивидуальные особенности, сильные стороны, предпочтения и интересы, выбрать профессиональный путь. Они получат полезные знания и информацию по широкому кругу направлений.
300 победителей среди учеников 10-х классов получат по 1 миллиону рублей на оплату обучения в ведущих вузах страны, а также до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Приз для 300 учеников 8–9-х классов составит 200 тысяч рублей – они смогут потратить эти деньги на обучение в учреждениях среднего профессионального образования или на дополнительное образование и саморазвитие. Все финалисты конкурса (1200 человек) будут награждены путёвками в Международный детский центр «Артек».
Топ-20 школ получат финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. Педагоги, которые подготовили финалистов конкурса, смогут пройти образовательные программы в ведущих центрах страны.
Организаторы конкурса – АНО «Россия – страна возможностей, портал «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнёры «Большой перемены» – Mail.ru Group и Сбербанк России. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.