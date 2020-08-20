Липецкие школьники вышли в полуфинал «Большой перемены»

49 школьников стали полуфиналистами Всероссийского конкурса «Большая перемена». Ребята преодолели три этапа тестирования, чтобы узнать, какой из девяти вызовов конкурса подходит им больше всего.

Так, например, Николай Лошкарев, ученик гимназии №64 им. В.А. Котельникова г.Липецка, показал отличный результат в направлении «Твори!» и стал одним из победителей главного челленджа – конкурса эссе в жанре научной фантастики #ПостПандемия. Софья Полухина, ученица гимназии №19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка, участвовала в вызове “Расскажи о главном”. Она успешно прошла этап “Представь себя”, для которого сняла ролик “Draw my life”, получив за него максимальный балл.

Всего от Липецкой области во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» приняли участие 6328 человек. Полуфиналы пройдут в сентябре-октябре 2020 года в девяти федеральных округах России, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

Всероссийский конкурс школьников «Большая перемена» стартовал в конце марта. В нем участвуют более 1 миллиона школьников (учеников 8–10-х классов) из всех регионов страны. В полуфиналы выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 8–9-х классов и 300 десятиклассников.