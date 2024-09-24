Ассоциация производителей сельскохозяйственной продукции Липецкой области знакомит школьников региона с агропредприятиями региона. Более 40 девятиклассников из посёлка Лев Толстой посетили ООО «МИЛК-АГРОИНВЕСТ». Ребятам рассказали о деятельности компании, применяемой технике, перспективах развития, показали производственную площадку. В кабинах трактора и комбайна захотели посидеть не только мальчики, но и девочки. Школьники интересовались условиями труда, зарплатой механизаторов, мастеров по ремонту техники.

Также девятиклассники посетили новый роботизированный молочный комплекс компании. Здесь содержится более 2000 голов КРС. На ферме есть 16 доильных роботов-дояров, роботы-подталкиватели кормов, автоматическая система удаления навоза. Для комфортного содержания животных работают вентиляторы, автоматические чесалки, подогреваемые поилки. Работу робота-дояра контролирует оператор. Он видит на электронном табло, сколько корова дает молока, его качество, параметры здоровья буренки. Школьники также узнали о перспективных направлениях развития сельскохозяйственной отрасли региона, внедрении новых научно-технологических разработок, цифровизации производственных процессов.

В этом году это уже третья экскурсия на предприятие, которую проводит для школьников Ассоциация сельхозпроизводителей. Многие ребята определились с профессией и планируют поступить в аграрные колледжи и вузы.

«Ранняя профориентация и правильный выбор профессии определяют будущее детей. Аграрный сектор в экономике Липецкой области сегодня стал самым инновационным, самым инвестиционно привлекательным и высокотехнологичным благодаря весомой государственной поддержке. Очень важно и то, что люди уже не стремятся переехать из села в город. Реализуемые в районах и округах проекты позволяют сельским жителям с оптимизмом смотреть в завтрашний день», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Предприятия региона приглашают на работу выпускников аграрных колледжей, заключают договоры по целевым направлениям обучения в вузах за счет средств предприятия, а также работают со школьниками по ранней профориентации.