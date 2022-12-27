Ставшие победителями всероссийского просветительского проекта «Ледокол знаний 2023» школьники отправятся летом на самом мощном атомном ледоколе в мире в десятидневную научно-образовательную экспедицию по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск. Всего в число юных путешественников вошли 68 человек, среди них липецкие семиклассницы Милана Ролдугина из школы №2 и Мария Барбашина из школы №34. Они стали победителем в треках «Наука и окружающая среда» и «Наука и искусство» среди школьников 12-14 лет.

Участники просветительского конкурса прошли интеллектуальные задания, отвечая на максимальное количество вопросов за минимальное время по четырем уровням сложности. Ученики 7-10-х классов, а также первокурсники средне-специальных учебных заведений могли выбрать задания по трем трекам: «Наука и технологии», «Наука и окружающая среда» и «Наука и искусство». Финальным этапом стало творческое задание в формате видеоэссе, тематика которого зависела от выбранного трека. В экспедиции ребят ждут научные лекции и семинары, мастер-классы от деятелей искусства, тренинги личностного роста и, конечно, встреча с природой Арктики: белыми медведями, китами, тюленями, снегами и льдами самых северных широт планеты.

«Правительство Липецкой области делает все, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.