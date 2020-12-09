Липецкие школы вошли в топ-100 во Всероссийском конкурсе «Лучшая школа России -2020»

За звание лучшей школы боролись 3000 образовательных учреждений страны. Конкурс проводился дистанционно в три этапа с 15 апреля по 15 ноября.

На первом этапе директор школы создавал команду для последующего прохождения конкурса.

На втором этапе участники команды (директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе) выполняли задания, связанные с профессиональной деятельностью, проходили тестирование по темам: «Управление», «Обучение», «Воспитание».

Третий этап – каждый участник, исходя из своих должностных обязанностей, должен был выполнить творческую работу – написать эссе на тему: «Коронакризис: ключевые решения гимназии». Баллы всех участников суммировались, на основе суммы баллов определялся рейтинг школ РФ.

По итогам конкурса были определены «100 лучших школ России». В список победителей вошли три школы региона – это школа №47 г. Липецка, елецкая гимназия №11 и школа с. Сотниково Краснинского района.