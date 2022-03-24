Офицеры следственного управления СК России по Липецкой области навестили семью беженцев из Луганской народной Республики и узнали, что им пришлось пережить.

Впервые семья Силаевых оставили малую родину в 2014 году, когда боевым снарядом был разрушен их дом. Опасаясь за жизнь внучек 17 и 11 лет, Зоя Силаева приехала с ними в Усманский район к родственникам. Желая мирной жизни, купила ветхий домик, а как только утихли военные действия, вернулась на малую родину. Постоянные обстрелы мирных жителей вынудили семью бежать снова, взяв только необходимое – документы и вещи на первое время.

Семья поселилась в своем сельском доме с печным отоплением. С дровами помогли соседи. Бытовых трудностей много, но они женщину волнуют меньше, чем судьба родных на Украине.

«Очень переживаю за своих родственников, которые сейчас не могут воспользоваться гуманитарным коридором и ощущают весь ужас фашизма, находясь в окружении нацистов»,- говорит Зоя Михайловна.

Сейчас под опекой женщины находится 16-летняя внучка. Школьница уже получает образование в сельской школе. Офицеры регионального СК России пообщались со старшеклассницей, рассказали о возможности обучения в ведомственных вузах Следственного комитета и вручили семье необходимые вещи и продукты питания.

Беженцы поблагодарили сотрудников СК за оказанную помощь. В свою очередь офицеры ведомства пообещали и впредь оказывать всестороннюю поддержку семье.