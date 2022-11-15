Липецкая область представила свой опыт развития социального предпринимательства в Нижегородской области в рамках бизнес-тура, организованного для участников конкурса «Лучший социальный проект года». Наш регион представили начальник центра инноваций социальной сферы и народно-художественных промыслов Евгений Ковалев и заместитель начальника отдела финансовой поддержки и улучшения делового климата управления экономического развития Липецкой области Ирина Шипова.

«На регулярной основе мы изучаем лучший опыт коллег в вопросах развития малого и среднего бизнеса и социального предпринимательства на территории нашего региона. Лучшие практики мы готовы заимствовать и совершенствовать. Кроме того, мы знакомим коллег и с нашим опытом работы в регионе», – отметил Евгений Ковалев.

Три дня участники решали практические задачи и находили новые методы работы в социальной сфере. Опыт представителей 31 региона был изучен и разделён на всю страну.

В Липецкой области реестр социальных предприятий формируется с 2020 года. Сегодня в регионе 64 социальных предприятия, которые занимаются дополнительным образованием детей, предоставлением медицинской и паллиативной помощи, реабилитацией детей и взрослых, изготовлением медицинских изделий. В регионе на базе центра «Мой бизнес» функционирует центр инноваций социальной сферы и народно-художественных промыслов, который оказывает комплексную поддержку и сопровождение социальных предпринимательских проектов, при Координационном Совете по МСП создана рабочая группа по социальному предпринимательству, проводится обучение и реализована возможность получения финансовой поддержки в виде гранта и льготных займов.

«Правительство Липецкой области уделяет особое внимание развитию социального предпринимательства в регионе. Количество таких предпринимателей за последние два года увеличилось в два раза», – подчёркивает губернатор Игорь Артамонов.