День предпринимательства, в котором примут участие и представители Липецкой области, состоится на международной выставке-форуме «Россия» 27 февраля. Он станет завершающим событием отраслевых дней и продемонстрирует значимость всех направлений бизнеса.

«В этот день на выставке будут организованы мероприятия как для самих предпринимателей, так и для тех, кто только задумывается об открытии бизнеса или хочет узнать больше о предпринимательстве в России. За последние годы произошла смена парадигмы во взаимодействии бизнеса, власти и общества. Выстроены партнерские взаимоотношения между властью и предпринимателями, крупный бизнес выстраивает программы по взаимодействию с малым. Бизнесмены становятся все более активными участниками социальной жизни: они занимаются благотворительностью и волонтерством. Меняется и отношение россиян к отрасли в целом. Интерес к самореализации в этой сфере растет, а бизнесмены становятся все более уважаемыми членами общества. Мероприятия покажут участникам, как начать и развивать свое дело, где получить необходимые знания и поддержку, дадут возможность познакомиться и опробовать товары и услуги МСП со всей страны», — сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Выставочный стенд Липецкой области будет посвящен социальному предпринимательству не случайно. Количество социальных предпринимателей в регионе с 2020 года увеличилось в три раза и составляет более 100 человек. «Социальное предпринимательство – очень важное направление в сфере бизнеса. И мы всегда оказываем необходимое содействие в реализации социально значимых проектов», – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов.

В павильоне №75 для гостей выставки проведут различные активности. Это мастер-классы по плетению кружева на коклюшках, по оказанию первой помощи, по созданию картины на липе и игрушек из фетра. Также посетителей ждет демонстрация приемов самбо, шахматный турнир, виртуальное изучение правил дорожного движения, роспись одежды с символикой Липецкой области и многое другое.

Как сообщили в управлении экономического развития Липецкой области, социальных предпринимателей региона поддерживают различными инструментами. В том числе им предоставляется грант до 600 тыс. рублей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Также они могут получить льготные займы по линии областного Фонда поддержки МСП, помощь на продвижение и развитие от Центра «Мой бизнес».