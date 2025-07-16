Липецкие «спартанцы» узнали больше о службе дорожных инспекторов

В палаточном лагере «Спартанец» в селе Крутое Добровского района прошла профилактическая встреча ребят с сотрудниками Госавтоинспекции. Мероприятие состоялось в рамках областного фестиваля «Мы выбираем жизнь» и было приурочено к профессиональному празднику дорожных полицейских. Автоинспекторы совместно с педагогами местного центра дополнительного образования рассказали юнармейцам о правилах безопасного поведения на дорогах.

Ребятам подробно объяснили, как правильно вести себя, переходя дорогу, управлять велосипедами и мототехникой в соответствии с ПДД. Педагоги провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов — они особенно важны в тёмное время суток. Кроме того, школьники приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги летом» на платформе Учи.ру, где проверили и закрепили свои знания. Также ребята смогли сесть за руль настоящего патрульного автомобиля.

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма — одна важнейших задач, причём не только в период летних каникул. Такие мероприятия играют важную роль в обучении детей правилам безопасности на дорогах. Уверен, что совместными усилиями мы сможем уберечь юных участников дорожного движения от опасности и воспитать в них дисциплинированность и ответственность», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.