Паводок в Липецкой области не нарушил жизнеобеспечение населённых пунктов. Об этом сегодня рассказал руководитель регионального управления МЧС России Василий Разумнов в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что ситуация находится на постоянном контроле областного правительства и управления МЧС.

На территории Липецкой области начало весеннего паводка пришлось на 10 марта, когда были зафиксированы первые подтопления участков дорог в Воловском, Задонском и Елецком районах. Далее обстановка получила стремительное развитие, чему способствовали осеннее переувлажнение почвы, резкое повышение температуры, а также выпадение обильных осадков.

Пик интенсивности паводка пришёлся на 12 марта. Подтопленными оказались 22 участка дорог, ряд придомовых территорий, одна понтонная переправа. Наиболее сложная обстановка отмечалась в Лебедянском районе, где подтопленными оказались жилые дома. Как отметил Василий Разумнов, благодаря оперативной и слаженной работе всех служб ситуация в городе была и остаётся контролируемой.

«На сегодняшний день в Лебедяни воду из подвальных помещений жилых домов удалили, здания подключили к электроснабжению», – сообщил Василий Разумнов.

Всего на сегодняшний день в Липецкой области ликвидировано подтопление 15 приусадебных участков, в восьми домах полостью откачали воду из подвалов. К ликвидации последствий паводка в регионе привлечены почти 300 человек и больше 80 единиц техники – на данный момент этого достаточно.

Максимальная отметка, на которую в Липецкой области поднялся уровень воды в реке Дон – 5,7 метра. Пока на этом остановился. А за сегодняшний день даже понизился на 80 сантиметров. Дальше всё будет зависеть погоды и от талой воды, которую Дон принесёт из северных регионов.

Синоптики прогнозируют потепление, поэтому службы работают в режиме повышенной готовности. Там, где возможен подъём воды, развёрнуты дополнительные гидропосты. Мониторинг усилен – замеры делаются каждый час.