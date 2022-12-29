Липецкие спасатели присоединились к акции «Поймай Ёлку – Сотвори Добро!». В регионе она проходит в десятый раз. В правительстве Липецкой области, общественных пространствах, торговых центрах, крупных предприятиях размещены ёлки желаний. На них вместо новогодних игрушек висят открытки с именами детей и подарками, которые они хотели бы получить на Новый год. Благодаря благотворительной акции сотворить чудо для детей из многодетных семей, детей с особенностями здоровья и юных переселенцев из Донбасса может любой желающий.

Начальник главного управления Василий Разумнов также присоединился к акции. Он снял открытку с «ёлки желаний» в правительстве региона. Ему выпало исполнить желание Матвея Седых. Главный липецкий спасатель приехал к мальчику гости вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой на пожарной машине. Они подарили Матвею вертолёт на радиоуправлении и сладкий подарок, поздравили всю его семью с наступающими Новым годом и прокатили на пожарной машине.

Сотрудники главного управления МЧС России по Липецкой области вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой всю неделю поздравляют детей. Они приезжают к ребятам во дворы на специально украшенной к празднику пожарной машине и катают всех желающих.