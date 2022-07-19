Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области состоялось в правительстве региона. Его провёл первый заместитель губернатора Александр Рябченко.

С докладом об обеспечении безопасности людей на водных объектах и проводимой работе на территории Липецкой области выступил начальник ГУ МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов. Он отметил, что благодаря работе спасателей удалось спасти 70 человек, из которых 24 ребенка, первая помощь оказывалась более 500 раз. По состоянию на первую половину июля, по статистическим данным, утонуло 15 человек. Основной причиной гибели людей на водоёмах в летний период становятся купание в необорудованных местах и купание в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент во всех муниципальных образованиях региона функционируют места организованного отдыха. На учёте в ГИМС ГУ МЧС России по Липецкой области состоит 59 пляжей. На 11 пляжах города Липецка и районных центров спасателями и медицинскими работниками УГПСС осуществляется дежурство, установлена система видеонаблюдения с выводом изображения на экраны дежурного управления. Кроме того, для обеспечения безопасности ежедневно проводятся рейды и патрулирование в местах отдыха, где территории не предназначены для купания.

В свою очередь Александр Рябченко обратил внимание, что решением КЧС от 25 мая был определён круг задач с целью обеспечения безопасности людей на водных объектах, до начала купального сезона была проведена значительная организационная и практическая работа в каждом муниципальном образовании. Создана административная комиссия, в составе которой должностные лица органов местного самоуправления, работники УГПСС, командиры пожарно-спасательных постов и начальники ПСС на водных объектах.

«Прошла половина купального сезона. Динамика положительная, но работу необходимо усиливать: комиссии должны чаще выходить в рейды, штрафовать нарушителей правил поведения на водных объектах, тех, кто купается в необорудованных местах, вести пропагандистскую работу», – обратился к главам районов первый заместитель губернатора.

Александр Рябченко также отметил, что на территории Липецкой области функционирует 21 общественно-спасательный пост Общероссийской общественной организации ЛОО ООО «ВОСВОД». Там дежурят более 50 обученных матросов-спасателей. Новые посты «ВОСВОД» в этом году появились в сёлах Дмитряшевка Хлевенского района, Астапово Лев-Толстовского района и Савицкое Усманского района.