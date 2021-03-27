В соответствии с постановлением администрации города Липецка от 24.03.21 № 438 “О запрете выхода на ледовое покрытие водных объектов города Липецка” сотрудники поисково-спасательных служб на водных объектах управления ГПСС осуществляют профилактические рейды на водоемах.
Главная цель – предотвращение возможных трагедий.
Лед начинает таять, и выход на лед сейчас особо опасен, поэтому рыбакам нужно в первую очередь думать о своей безопасности. Особое внимание в ходе патрулирований прибрежных территорий уделяют детям, которые в отсутствие родителей выходят на лед водоемов.
О действующем запрете жителей оповещают также и по громкой связи ежечасно.
Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области напоминает:
- Если вы провалились под лед, то необходимо широко раскинуть руки по его кромке и стараться не погружаться в воду с головой.
- Выбраться на лед стоит, наползая грудью. Ноги вытаскивайте на поверхность по очереди. Выбравшись, откатитесь от воды, а затем ползите в ту сторону, откуда вы пришли.