В соответствии с постановлением администрации города Липецка от 24.03.21 № 438 “О запрете выхода на ледовое покрытие водных объектов города Липецка” сотрудники поисково-спасательных служб на водных объектах управления ГПСС осуществляют профилактические рейды на водоемах.

Главная цель – предотвращение возможных трагедий.

Лед начинает таять, и выход на лед сейчас особо опасен, поэтому рыбакам нужно в первую очередь думать о своей безопасности. Особое внимание в ходе патрулирований прибрежных территорий уделяют детям, которые в отсутствие родителей выходят на лед водоемов.

О действующем запрете жителей оповещают также и по громкой связи ежечасно.

Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области напоминает: