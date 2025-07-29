Липецкие спасатели усилили патрулирование пляжей

Липецкие спасатели усилили контроль соблюдения правил безопасности у рек и водоемов. Сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) Липецка проводят рейды совместно с полицейскими и представителями административной комиссии города.

С начала купального сезона в водоемах Липецкой области утонули 9 человек, из них один ребенок. В процесса рейдов с отдыхающими проводят разъяснительные беседы об основных правилах безопасности на воде. Особое внимание – родителям с детьми. Им объясняют, что нельзя оставлять малышей без присмотра у воды. Даже на мелководье ребенок может потерять ориентацию и утонуть за считанные секунды.

Спасатели напоминают, что можно купаться только на официально оборудованных пляжах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни из-за непредсказуемого рельефа дна, сильного течения, холодных подводных ключей, водоворотов, наличия ила и посторонних предметов. За купание в неразрешенном месте полагается штраф – от 500 до 1000 рублей. Также в воду нельзя заходить в нетрезвом состоянии. Алкоголь притупляет реакцию, нарушает координацию движений и чувство опасности, что является частой причиной трагедий.