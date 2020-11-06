Липецкие спасатели выручили из квартирного «плена» четверых детей и одну бабушку за сутки

В минувший четверг, 5 ноября, в Липецке мама, провожая родственницу, вышла в тамбур, а малыш, которому нет и двух лет, в это время захлопнул дверь и остался один в квартире. Инцидент случился в одном из многоквартирных домов на улице Стаханова. Приехавшие на вызов спасатели открыли дверь, но им пришлось еще немного задержаться: они долго успокаивали не на шутку разволновавшуюся молодую женщину, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Чуть позже на проспекте Победы «из плена» освобождали троих ребят постарше. Во входной двери сломался замок. В итоге младшие члены семьи оказались в квартире, старшие – на лестничной площадке.

Аналогична ситуация произошла в квартире пожилой женщины в Северном Руднике. Тревогу начали бить ухаживающие за бабушкой родственники, которые не смогли попасть к ней без помощи спасателей.

По словам начальника управления по делам ГО и ЧС Липецка Николая Новикова, около трети вызовов в год, которые совершают сотрудники отряда по команде оперативного дежурного, можно отнести к категории «социальная помощь населению».