Липецкие спелеологи подвели итоги масштабного исследования пещер региона

Ученые и спелеологи Липецкой области успешно завершили полевой этап уникального исследовательского проекта «Пещеры Донского бассейна: Липецкая область», реализованного благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Научная работа, направленная на изучение и инвентаризацию подземных полостей, позволила впервые систематизировать данные о десятках природных объектов.

Вопреки стереотипам о равнинном ландшафте, Липецкая область обладает значительным спелеологическим потенциалом. Пещеры, сформированные в известняках древнего Девонского моря, являются не только природными, но и историко-культурными памятниками. В фокусе исследования были такие знаковые объекты, как пещерные комплексы в урочище «Воргольские скалы», «Аргамач-Пальна» Елецкого округа, а также древнейшие карстовые полости в Каменном Логу под Липецком.

Накануне в рамках проекта состоялся круглый стол с участием экологов, географов и краеведов под председательством известного спелеолога, руководителя исследовательской группы Алексея Гунько. На мероприятии были представлены ключевые итоги. В ходе полевых сезонов спелеологи обследовали свыше 40 пещер. Из них 15 объектов были впервые обнаружены, описаны и нанесены на карту. Подтверждена высокая научная ценность пещер как природных архивов, хранящих палеонтологические свидетельства возрастом до 350 млн лет.«Нам удалось ликвидировать часть «белых пятен» на спелеологической карте области. Однако работа далека от завершения. Большинство подземных полостей региона по-прежнему остаются неизученными. Полученные данные – это фундамент для будущих фундаментальных исследований в области геологии, палеонтологии и охраны окружающей среды», – отметил Алексей Гунько.

Коллектив исследователей готовит заявку на новый грант, который позволит продолжить системную работу, уделив особое внимание геофизическим исследованиям и разработке мер по сохранению уязвимых пещерных экосистем.