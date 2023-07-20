Представители регионального управления социальной политики и Центра занятости населения Липецкой области посетили Володарский район ДНР. Они встретились с главой муниципалитета Сергеем Юзвинкевичем и обменялись опытом с коллегами.

Как сообщили в региональном управлении соцполитики, были заранее собраны вопросы от работников службы занятости и МФЦ Володарского района. Липчане приехали уже с ответами и вариантами решений.

«Планируем пригласить коллег из Володарского района в Липецкую область на стажировку, чтобы на примере нашего региона показать, как выстроить у себя работу всех услуг и сервисов», – прокомментировали в региональном управлении соцполитики.

Напомним, Липецкая область стала регионом-шефом для Володарского района в 2022 году. Тогда же специалисты липецких МФЦ начали оказывать консультационную помощь коллегам и жителям района онлайн. Теперь формат работы планируют расширить, уделив особое внимание службе занятости.

«В сфере предоставления госуслуг у Липецкой области наработан хороший опыт. Наши специалисты готовы им делиться. Уверен, в скором времени жители Володарского района будут оформлять документы и пособия максимально быстро и удобно. Мы постараемся, чтобы было именно так», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.