Липецкие специалисты помогли Удмуртии подтвердить статус эталона бережливости

Специалисты министерства имущественных и земельных отношений Липецкой области приняли участие в партнерской проверке качества образца бережливого управления регионального уровня министерства имущественных отношений Удмуртской Республики.

Команда министерства может проводить такую оценку, потому что с 2024 года является региональным лидером во внедрении бережливых технологий и носит статус «образца бережливого управления». Возглавила комиссию министр имущественных и земельных отношений Липецкой области Ирина Никитенкова.

Работу коллег липчане проверили по 18 критериям, направленным на повышение эффективности процессов управления и оптимизацию работы органов власти. В результате проверки министерству имущественных отношений Удмуртской Республики присвоен статус образца бережливого управления регионального уровня.

«Благодарим коллег за оказанное доверие! Команда Анны Анатольевны Боталовой, министра имущественных отношений Удмуртской Республики, показала себя на высоком уровне. Мы увидели настоящих профессионалов, искренне увлеченных тем, что они делают, и стремящихся к улучшению своей деятельности. Встреча получилась интересной и продуктивной. В ходе проверки мы смогли обменяться опытом, поделиться лучшими практиками. Вдохновленные опытом коллег, вернулись с новыми идеями и стремлениями. Поздравляем коллег из министерства имущественных отношений Удмуртской Республики с прохождением очередного этапа и присвоением образца регионального уровня и надеемся на плодотворное дальнейшее взаимодействие», — отметила Ирина Никитенкова.