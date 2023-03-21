Заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин посетил Донецкую Народную Республику. В рамках рабочей поездки он встретился с первым заместителем председателя правительства ДНР Евгением Солнцевым и главой Володарского района Сергеем Юзвинкевичем.

Особое внимание в ходе встречи уделили возможности участия Володарского района в федеральных программах и грантах. «Липецкая область оказывает подшефному району всестороннюю поддержку, в том числе в вопросе участия в национальных проектах и федеральных конкурсах, главной целью реализации которых является развитие регионов», – отметил Роман Петрухин.

Также участники совещания обсудили перечень объектов, которые планируются к восстановлению и ремонту в 2023 году. В него вошли три школы, детский сад, три объекта водоснабжения и четыре объекта благоустройства. Работы на некоторых из них уже ведутся. Так, в главном корпусе школы, рассчитанной на 432 места, смонтирована и запущена новая котельная. На одной из детских площадок рабочие устанавливают оборудование – горки, качели, игровые комплексы и тренажёры. К восстановлению остальных объектов планируют приступить в ближайшее время.

В завершении рабочей поездки Роман Петрухин оценил темпы ремонтно-строительных работ в Мариуполе. Здесь за специалистами из Липецкой области были закреплены 27 многоквартирных домов и три социальных объекта. В техническом лицее и 24 многоэтажках работы уже завершены, еще в трёх домах ведётся монтаж окон и инженерных систем. В школе специалисты заменили окна, восстановили систему теплоснабжения, сейчас ремонтируют кровлю. В детском саду ведут работы по ремонту инженерных систем.

Напомним, работа Липецкой области по восстановлению Мариуполя была отмечена вице-премьером Маратом Хуснуллиным в докладе Президенту России. Он выделил регион наряду с Москвой и Санкт-Петербургом как наиболее активно помогающий в восстановлении города.

«Липецкими специалистами выполнен большой фронт работ, однако останавливаться не планируем – продолжим делать всё необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.