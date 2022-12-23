Благодаря липецким специалистам в Володарском районе сданы 24 котельные, четыре объекта водоснабжения и четыре школы. До конца года осталось установить четыре блочно-модульных котельных – к работам уже приступили, скоро они будут запущены в эксплуатацию. Важно, что все объекты, которые подключат к новым котельным, получают тепло – они запитаны по резервной схеме.

Продолжает помогать подшефному району Липецкая область и гуманитарной помощью. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Володарский район доставили 40 тонн соли для приготовления противогололёдного материала и посыпки дорог, а также четыре трактора с навесным оборудованием – щётками и гидроповоротными отвалами. Кроме того, по просьбам жителей в один из населённых пунктов привезли металлопластиковые окна для домов.

«Большое спасибо липецким специалистам за проделанную работу. Мы продолжим оказывать помощь в восстановлении освобождённых территорий, чтобы их жители могли скорее вернуться к нормальной жизни», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.