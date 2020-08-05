Липецкие спортшколы получили оборудование в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»

В преддверии Дня физкультурника управление физической культуры и спорта подвело предварительные итоги работы в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», который является частью нацпроекта «Демография». За первые семь месяцев 2020 года для областных спортивных школ олимпийского резерва приобрели оборудование и инвентарь на сумму 33 млн 700 тысяч рублей. До конца года на эти цели направят ещё 43 млн 800 тысяч рублей.

Инвентарь передали атлетам, которые занимаются дзюдо, боксом, тхэквондо, плаванием, тяжёлой и легкой атлетикой, футболом и мини-футболом, волейболом, пулевой и стендовой стрельбой, греблей на байдарках и каноэ, лыжными гонками. Оборудование будет доступно 4416 юным спортсменам. Среди приобретений — многофункуиональный тренажёрный комплекс и тренажёры для общей физической подготовки, татами, ринг, тренировочные манекены, винтовки, спортивные пистолеты, лодки-байдарки, лыжероллеры, лыжи, инвентарь для лёгкой атлетики.

Получили липецкие спортсмены и персональную экипировку в рамках оказания адресной финансовой поддержки спортивным организациям, которые готовят резерв для сборных команд России. Индивидуальную экипировку и оборудование на сумму 7 млн 200 тысяч рублей получили 839 спортсменов. До конца года предусмотрено выделение ещё 7 млн 800 тысяч рублей на эти цели.

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов уделяет особое внимание пропаганде здорового образа жизни, созданию условий для занятий физкультурой и спортом в регионе. «Среди приоритетов — подготовка олимпийского резерва и улучшение условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Сегодня представители Липецкой области – в лидерах мирового спортивного движения», – отмечает Игорь Артамонов.