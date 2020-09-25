Липецкие спортсменки вышли в лидеры Кубка России по стендовой стрельбе

С 21 по 28 сентября в Адыгее проходит седьмой этап Кубка России по стендовой стрельбе.

24 сентября завершились соревнования в олимпийском упражнении «трап».

Среди женщин верхние ступени пьедестала заняли липецкие спортсменки. Победителем стала мастер спорта России международного класса Юлия Савельева с результатом 111+43ф. Серебряным призёром стала мастер спорта России международного класса Дарья Семьянова с результатом 108+41ф.

Среди мужчин лучший результат у липецких спортсменов показал кандидат в мастера спорта России Дмитрий Губин – четвертое место. Пятым стал мастер спорта России Виктор Веретин.