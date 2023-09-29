В Липецкой области будут премировать спортсменов за победы в чемпионатах России в Олимпийских Паралимпийских и Сурдлимпийских видах спорта. За первое место выплатят 115 тысяч рублей, за второе – 75 тысяч, за третье – 55 тысяч. Деньги они получат за победы в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских видах спорта. Раньше выплаты получали только победители первенств мира и Европы.

Также юным спортсменам и юным спортсменам-инвалидам увеличили размер областной стипендии в два раза. Теперь ребята будут получать 3 тысячи рублей. Эта мера поддержки охватит около 150 молодых спортсменов. Сегодня соответствующий закон приняли депутаты Областного совета.