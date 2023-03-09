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Сегодня в конференц-зале управления физической культуры и спорта Липецкой области состоялось вручение знаков и удостоверений о присвоении звания «Мастер спорта России», а также о присвоении квалификационной категории спортивного судьи «Спортивный судья всероссийской категории».

Знаки отличия и удостоверения спортсменам и судьям вручил начальник управления Михаил Маринин.

Почетные знаки отличия получили спортсмены в четырех видах спорта:

Дмитрий Якушев (дзюдо)

Егор Власов, Алексей Ростовцев (спортивная борьба)

Наталья Костина (пауэрлифтинг)

Игорь Моргачев (всестилевое каратэ)

Звание «Мастер спорта» присуждается за выполнение разрядного норматива, участие в официальных соревнованиях и достижение высоких спортивных результатов.

Новые квалификационные категории спортивного судьи присвоены Павлу Хропко (тхэквондо) и Дмитрию Ильину (рыболовный спорт).