Сегодня в конференц-зале управления физической культуры и спорта Липецкой области состоялось вручение знаков и удостоверений о присвоении звания «Мастер спорта России», а также о присвоении квалификационной категории спортивного судьи «Спортивный судья всероссийской категории».
Знаки отличия и удостоверения спортсменам и судьям вручил начальник управления Михаил Маринин.
Почетные знаки отличия получили спортсмены в четырех видах спорта:
- Дмитрий Якушев (дзюдо)
- Егор Власов, Алексей Ростовцев (спортивная борьба)
- Наталья Костина (пауэрлифтинг)
- Игорь Моргачев (всестилевое каратэ)
Звание «Мастер спорта» присуждается за выполнение разрядного норматива, участие в официальных соревнованиях и достижение высоких спортивных результатов.
Новые квалификационные категории спортивного судьи присвоены Павлу Хропко (тхэквондо) и Дмитрию Ильину (рыболовный спорт).