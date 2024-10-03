Представлять Липецкую область на соревнованиях спортсмены региона будут в новой форме. Целевая субсидия на приобретение спортивной формы была выделена по поручению губернатора Игоря Артамонова.

Спортивные костюмы разработаны с учётом местных традиций. К примеру, жёлтые витиеватые узоры на форме основаны на мотивах елецкого кружева.

Первыми комплекты формы получила сборная Липецкой области по дзюдо и всестилевому каратэ. Через несколько дней они спортсмены на соревнования в Суздаль.

«Региональная сфера спорта регулярно получает поддержку. Форма – это лишь малая часть. Мы строим новые спортивные сооружения и ремонтируем старые, чтобы у жителей была возможность выбрать спорт по душе и чтобы как можно больше людей имели стимул вести здоровый образ жизни», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.