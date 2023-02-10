Согласно приказу министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина №11 от 31.01.2023 года звание «Мастер спорта России» официально присвоено четырем липецким спортсменам. Это елецкий кикбоксер, спортсмен клуба «Олимп» Тимур Головлев. В 2022 году он стал победителем всероссийских соревнований «Курская дуга». Также звания получили три спортсменки региональной федерации пауэрлифтинга – Анастасия Ворошилина, София Кузнецова и Анна Чурсина. София Кузнецова стала серебряным призёром соревнований по пауэрлифтингу «Содружество наций», где установила два рекорда Липецкой области – в приседании (97,5 кг) и в сумме (280 кг). София Кузнецова и Анна Чурсина возглавили пьедесталы почёта в своих категориях на чемпионатах Липецкой и Воронежской областей, а на всероссийских соревнованиях «Огни Москвы» завоевали бронзовые медали, установили рекорды и выполнили норматив мастера спорта, сообщает управление физической культуры и спорта Липецкой области.

Звание «Мастер спорта» присуждается за выполнение разрядного норматива, участие в официальных соревнованиях и достижение высоких спортивных результатов. «Это звание – показатель огромного трудолюбия, упорства и таланта. Мы гордимся, что в нашем регионе есть такие спортсмены», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.